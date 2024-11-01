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Bruselas quiere ordenar YouTube: la “Prominencia” que reescribe el algoritmo

Bruselas quiere ordenar YouTube: la “Prominencia” que reescribe el algoritmo

La UE prepara una norma para priorizar contenidos “de interés general” en buscadores y plataformas. El sector teme una puerta trasera para blindar medios subvencionados y relegar a creadores independientes.

| etiquetas: bruselas , youtube , forzar contenidos a mostrar
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5 comentarios
4 0 0 K 47 actualidad
Veo #2 Veo
"(...) relegar a creadores de contenido independiente"

Hay que Guasones estos de Youtube... relegar creadores xD

llevan años como un algoritmo que prioriza contendido político afín a sus intereses y ahora que les quieren fiscalizar salen con lo de relegar a creadores independientes... y lo peor es que aún habrá gente que se lo tragará.
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duende #3 duende
#2 Lo prefiero a que sea el gobierno el que lo haga.
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Veo #5 Veo
#3 eso es porque estás comprando el mensaje que YouTube y compañía venden, que es del que el gobierno va a hacer lo mismo.

Si lo piensas bien es absurdo. No hay solución técnica posible para que el gobierno obligue a Youtube y compañía a modificar el algoritmo a en contra de su voluntad
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duende #1 duende *
Porque no elegimos bien lo que vemos, luego los gobiernos nos "cuidarán" para que seleccionemos mejor nuestro contenido. Libertad lo llaman, lo más curioso es que esto nace del partido popular europeo, y estoy seguro de que lo va a apoyar también el grupo socialista. Los grandes medios encantados.
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Como ha hecho eeuu con tiktok.
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menéame