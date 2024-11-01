Bruselas quiere ordenar YouTube: la “Prominencia” que reescribe el algoritmo

La UE prepara una norma para priorizar contenidos “de interés general” en buscadores y plataformas. El sector teme una puerta trasera para blindar medios subvencionados y relegar a creadores independientes.
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Hay que Guasones estos de Youtube... relegar creadores
llevan años como un algoritmo que prioriza contendido político afín a sus intereses y ahora que les quieren fiscalizar salen con lo de relegar a creadores independientes... y lo peor es que aún habrá gente que se lo tragará.
Si lo piensas bien es absurdo. No hay solución técnica posible para que el gobierno obligue a Youtube y compañía a modificar el algoritmo a en contra de su voluntad