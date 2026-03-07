Breve historia de la «operación flecha rota»

****

Tras leer esta noticia me he acordado de esto.

****

Las fechas más sobresalientes de la gigantesca operación de rescate submarino, que ha supuesto el trabajo intenso de ochenta días de la «task-force» en la zona de Palomares fueron las siguientes:

17 de enero. — Al chocar un «B-52», del Mando Estratégico Norteamericano, con su avión nodriza «KG-135» durante una maniobra de repostar en vuelo, sobre la costa española, el avión cayó a tierra y con él cuatro bombas nucleares.

18 de enero. — Los equipos de especialistas encuentran tres de los artefactos en tierra. Falta una bomba.

28 de enero. — El mando norteamericano decide enviar o Palomares los sumergibles de bolsillo «Alvin» y «Aluminant», para intentar localizar la bomba en el fondo submarino cercano a la playa.

5 de febrero. — Un pescador español, Francisco Orts Simó, encuentra la «caja negra» que encierra el sistema secreto del dispositivo detonador del artefacto.

11 de febrero. — E1 submarino «Alvin» resulta averiado al chocar con uno de los navíos de la «Task-Force» a consecuencia del fuerte oleaje provocado por el temporal.

13 de febrero. — Un avión de transporte norteamericano «Globemaster», que transporta vehículos y material para el Campamento «Wilson» de Palomares, se estrella en Sierra Nevada y mueren los ocho hombres de su tripulación.

7 de marzo. — El embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Bidle Duke, acompañado del ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, otras personalidades y periodistas se bañan en ía playa de Palomares, cuyas aguas no tienen radiactividad alguna.

13 de marzo. — La tierra levemente contaminada empieza a enviarse en bidones metálicos a los Estados Unidos, al cementerio atómico de Carolina del Sur.

17 de marzo. — La bomba es localizada a cerca de ochocientos metros de profundidad por el submarino «Alvin», que la fotografía aprecia envuelta en su paracaídas e intacta.

21 de marro. — Al romperse el cable con que habían conseguido sujetarla, la bomba se desliza varios metros y se sitúa en peores condiciones, más difíciles de recuperación.

25 de marzo. — Ante las nuevas dificultades que ofrece el rescate del artefacto, el mando de la «Task-Force» decide pedir al Pentágono el ingenio recuperador de torpedos «Curv».

28 de marzo. — Llega a Palomares el «Curv», dotado de cámaras de televisión y pinzas articuladas para la extracción de objetos del fondo submarino. La profundidad a que puede operar este aparato es sólo de 600 metros y sus pinzas no abarcan la anchura del artefacto que yace en la sima de Palomares.

1, 2, 3, y 5 de abril. — Se abre paréntesis informativo, mientras los técnicos trabajan intensamente en adaptar el «Curv» a las necesidades de la operación de rescate.

7 de abril. — La bomba es recuperada intacta.

Fuente: La Vanguardia Española, viernes 8 de abril de 1964.