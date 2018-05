Durante décadas, el mundo del deporte en general, y del tenis en particular, consideraba que el sueco Björn Rune Borg no era humano. ¿Cómo iba a serlo? Su dominio sobre el circuito mundial era aplastante y nunca se vio emoción alguna que hiciera pensar a espectadores y rivales que debajo de su escandinava piel no había una estructura metálica indestructible.