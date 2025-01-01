Bomberos de Illinois inventan la Poseidon Nozzle, una lanza de 8 kg que apaga directamente las baterías de coches eléctricos en llamas

Una innovadora herramienta creada por bomberos permite extinguir incendios en vehículos eléctricos de forma rápida, segura y sostenible, actuando directamente sobre las baterías de litio. Baterías de litio, riesgo extremo. Temperaturas de hasta 3.000 °C. Agua dirigida desde abajo. Menos exposición para bomberos. Ligera, rápida, reutilizable. Ya en uso global. Ideal para espacios confinados.