Bomberos de Illinois inventan la Poseidon Nozzle, una lanza de 8 kg que apaga directamente las baterías de coches eléctricos en llamas

Una innovadora herramienta creada por bomberos permite extinguir incendios en vehículos eléctricos de forma rápida, segura y sostenible, actuando directamente sobre las baterías de litio. Baterías de litio, riesgo extremo. Temperaturas de hasta 3.000 °C. Agua dirigida desde abajo. Menos exposición para bomberos. Ligera, rápida, reutilizable. Ya en uso global. Ideal para espacios confinados.
En la noticia mencionan que ese sistema baja la temperatura y es aplicado directamente a la batería así que podría funcionar.
En estos casos se puede decir. Después de vistos los cojones. Macho.
A) esto funciona
B) a nadie se le ocurrió antes?
Me juego la cuenta a que esto no lo verás en uso más allá de en los anuncios del que lo vende