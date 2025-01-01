edición general
Bomberos de Illinois inventan la Poseidon Nozzle, una lanza de 8 kg que apaga directamente las baterías de coches eléctricos en llamas

Una innovadora herramienta creada por bomberos permite extinguir incendios en vehículos eléctricos de forma rápida, segura y sostenible, actuando directamente sobre las baterías de litio. Baterías de litio, riesgo extremo. Temperaturas de hasta 3.000 °C. Agua dirigida desde abajo. Menos exposición para bomberos. Ligera, rápida, reutilizable. Ya en uso global. Ideal para espacios confinados.

Pataperro #3 Pataperro *
Buen invento, no como las tipografías que confunden la i mayúscula con la ele minúscula.
6 K 72
Ka0 #10 Ka0
#3 Reivindiquemos la Comic Sans :-D  media
0 K 10
Gry #5 Gry *
#2 En teoría hay dos formas de lidiar con una batería en llamas: bajar su temperatura hasta que la reacción química se detenga o contener el fuego hasta que se quede sin combustible.

En la noticia mencionan que ese sistema baja la temperatura y es aplicado directamente a la batería así que podría funcionar.
1 K 34
pepel #6 pepel
Está muy bien que salven los coches pero podrían explayarse en salvar las carreteras.  media
0 K 16
ChatGPT #7 ChatGPT
#6 en esa imagen, la carretera está bien…
0 K 10
ChatGPT #1 ChatGPT
En serio el invento revolucionario es meter un aspersor debajo del coche?
0 K 10
#2 Barriales
#1 parece que si. Pero te aseguro, que eso no apaga un coche eléctrico incendiado.
0 K 7
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
#1 Karcher tenia un accesorio para lavar los bajos del coche. Le habrán copiado la idea.
0 K 10
Kasterot #8 Kasterot
#1 a un señor se le ocurrió poner un palo a un caramelo. Ya ves... Creo que mal no le fue.
En estos casos se puede decir. Después de vistos los cojones. Macho.
0 K 14
ChatGPT #9 ChatGPT *
#8 vega ya, quieres hacerme creer que
A) esto funciona
B) a nadie se le ocurrió antes?


Me juego la cuenta a que esto no lo verás en uso más allá de en los anuncios del que lo vende
0 K 10

