La bomba financiera en el corazón de Europa es mucho más grande de lo que parece: la deuda inunda toda Francia

Las empresas tienen una deuda superior al 200% de su PIB, ningún país lo iguala

El FMI y el Banco de Francia ven grandes peligros ante esta montaña de pasivos

Sumando deuda pública y privada sobre el PIB, solo Japón le supera.el total de deuda pública y privada de Francia alcanza el 389% del PIB, más de 100 puntos por encima de España, Italia, 150 puntos más que Alemania y más que EEUU. Todavía está lejos del 456% de Japón pero se aproxima más que nadie. En definitiva, la crisis de la deuda de Francia, no es solo un problema de deuda pública,