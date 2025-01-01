El Black Mirror de Simón Pérez, la espiral de autodestrucción en directo del asesor de las 'hipotecas a tipo fijo'

La difusión de la caída en directo del empresario, cuyos seguidores en diversas plataformas digitales han sido testigos de su deterioro minuto a minuto, plantea la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y qué pueden hacer las plataformas en situaciones similares. Simón Pérez era un hombre de éxito. Había estudiado Administración de Empresas y varios másteres sobre banca y gestión, lo que le había permitido convertirse en director financiero de varias empresas y ser colaborador habitual de varios medios de comunicación. Tenía casa, pareja...