El Black Mirror de Simón Pérez, la espiral de autodestrucción en directo del asesor de las 'hipotecas a tipo fijo'

La difusión de la caída en directo del empresario, cuyos seguidores en diversas plataformas digitales han sido testigos de su deterioro minuto a minuto, plantea la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y qué pueden hacer las plataformas en situaciones similares. Simón Pérez era un hombre de éxito. Había estudiado Administración de Empresas y varios másteres sobre banca y gestión, lo que le había permitido convertirse en director financiero de varias empresas y ser colaborador habitual de varios medios de comunicación. Tenía casa, pareja...
Esta persona le caera mejor mejor o peor a uno, pero no merecia que su carrera profesional quedara completamente destruida (asi como la de su pareja) por el video de antaño ya conocido por todos, donde hablaban de la hipotecas a tipo fijo.
Eso fue el detonador, lo que vemos ahora, la consecuencia
“Creo que el principal motivo es que el contenido negativo viaja más rápido”, comparte Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC. “El asco, lo desagradable, son contenidos que producen mucha más atracción, es algo que está muy estudiado. Y hay que tener en cuenta que en Internet hay público para todo, como en la vida real”, añade. En realidad, explica, no es tan diferente a las aplicaciones de citas: “Es un proceso de matching [emparejamiento]: para este contenido que puedo ofrecer, ¿dónde está el público que puede consumirlo? Y siempre va a haberlo”.
"Mi ideología es el dinero, mi dios es el dinero"
Está convencido y llevando a cabo lo que cree.
Lo de drogarse es sólo un extra para intentar tapar y olvidar su triste ideología y vida. Si no se drogara, podría haber acabado igualmente haciendo retos por dinero. Aunque los retos hubiesen sido otros.