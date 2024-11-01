Bin Laden: Operación secreta de la CIA  

De un golpe de estado en 1973 a los atentados de Al Qaeda. Esta es la historia COMPLETA de Afganistán: la invasión soviética, la Operación Ciclón, el nacimiento de los talibanes y cómo Osama Bin Laden construyó la organización que cambiaría el mundo para siempre.
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Pero inevitablemente se ciñe a la información oficial, y la información oficial me parece un poco mierda
Un exagente de la CIA saudí, con un comando saudí, con financiación saudí, ataca USA, y USA ataca Afganistán, Irak y Libia
Tal vez no haga falta usar el tono de un documental de Discovery Channel, pero infantilizar de esta manera una historia de guerras, conspiraciones, asesinatos y muerte, me parece incluso una falta de respeto. De verdad es necesario hacer el payaso de esta manera para atraer… » ver todo el comentario