edición general
5 meneos
31 clics
Bin Laden: Operación secreta de la CIA

Bin Laden: Operación secreta de la CIA  

De un golpe de estado en 1973 a los atentados de Al Qaeda. Esta es la historia COMPLETA de Afganistán: la invasión soviética, la Operación Ciclón, el nacimiento de los talibanes y cómo Osama Bin Laden construyó la organización que cambiaría el mundo para siempre.

| etiquetas: bin laden , cia , operación secreta , eeuu , urss , afganistán
4 1 0 K 53 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
Autarca #1 Autarca *
Muy bueno el video, muy bien explicado

Pero inevitablemente se ciñe a la información oficial, y la información oficial me parece un poco mierda

Un exagente de la CIA saudí, con un comando saudí, con financiación saudí, ataca USA, y USA ataca Afganistán, Irak y Libia :shit: :shit:
2 K 38
#2 Garminger2.0 *
Aunque me gusta el contenido, debo admitir que detesto profundamente esta forma jocosa de contar las cosas, típica en muchos youtubers que de contenido se lo curran bastante, pero cuya forma de comunicar me parece horribe.

Tal vez no haga falta usar el tono de un documental de Discovery Channel, pero infantilizar de esta manera una historia de guerras, conspiraciones, asesinatos y muerte, me parece incluso una falta de respeto. De verdad es necesario hacer el payaso de esta manera para atraer…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame