Bessent afirma que la orden que obliga a los bancos a recabar información sobre la ciudadanía está «en trámite» [ENG]

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista concedida esta semana a Semafor que se está «trabajando» en un proyecto de decreto ejecutivo que obligaría a los bancos a recabar información sobre la ciudadanía. «Y no creo que sea descabellado, porque ¿por qué no tenemos información sobre quiénes forman parte de nuestro sistema bancario?», declaró el lunes el funcionario de Trump al medio. «Tengo una vivienda en el Reino Unido; allí quieren saber quién vive en cada apartamento, y ¿cómo sabemos que no forma parte de una organiz