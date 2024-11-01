Bessent afirma que la orden que obliga a los bancos a recabar información sobre la ciudadanía está «en trámite» [ENG]

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista concedida esta semana a Semafor que se está «trabajando» en un proyecto de decreto ejecutivo que obligaría a los bancos a recabar información sobre la ciudadanía. «Y no creo que sea descabellado, porque ¿por qué no tenemos información sobre quiénes forman parte de nuestro sistema bancario?», declaró el lunes el funcionario de Trump al medio. «Tengo una vivienda en el Reino Unido; allí quieren saber quién vive en cada apartamento, y ¿cómo sabemos que no forma parte de una organiz
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«El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que debería reservarse a quienes respetan nuestras leyes y nuestra soberanía», escribió Cotton. «Cuando se permite a las personas abrir cuentas sin verificar su situación legal, estamos permitiendo que los extranjeros en situación irregular se establezcan financieramente y se integren económicamente, eludiendo al mismo tiempo los canales legales que millones de personas utilizan correctamente».
Seguramente use esa información como arma para expulsar del sistema a mucho emigrantes, eso si no les roba la pasta.
¿Exigir algún tipo de validación de clientes a Visa o Mastercard?
¿Exigir algún tipo de validación de clientes a Visa o Mastercard?
Eso sería pegarse un tiro en el pie del sistema americano, forzarías (aún más) al resto del mundo a desligarse del sistema americano y perderían mucha pasta.