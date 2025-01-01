Corría el minuto 65 del Real Madrid-Osasuna cuando Xabi Alonso hizo un gesto hacia los jugadores que calentaban. Llamó a Franco Mastantuono, presentado hace apenas unos días. Y cuando el Bernabéu se dio cuenta, no pudo reprimir su entusiasmo. Desde la Grada Fans, la grada popular que ocupa el espacio del que hace ya muchísimos años fue expulsado Ultras Sur, comenzó a corear "¡Franco, Franco, Franco!".
La noticia puede ser tal que así:
Ha ardido una zona de monte equivalente a doce Santiagos Bernabéus. La respuesta de Feijoo ha sido culpar a Pedro Sánchez, lo que demuestra que Feijoo es más tonto y más facha que tres Santiagos Bernabéus.
Eso, y añorar los tiempos de Plaza y sus 9 campeonatos de liga en las 10 temporadas que Plaza designaba los árbitros (hay un gap en quye cambiaron a Plaza por un comité y solo ganaron 1 de 5)