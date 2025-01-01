edición general
El Bernabéu canta "'¡Franco, Franco, Franco!" para recibir a Mastantuono

Corría el minuto 65 del Real Madrid-Osasuna cuando Xabi Alonso hizo un gesto hacia los jugadores que calentaban. Llamó a Franco Mastantuono, presentado hace apenas unos días. Y cuando el Bernabéu se dio cuenta, no pudo reprimir su entusiasmo. Desde la Grada Fans, la grada popular que ocupa el espacio del que hace ya muchísimos años fue expulsado Ultras Sur, comenzó a corear "¡Franco, Franco, Franco!".

Benzo #6 Benzo *
El debut de Franco tenia que ser contra los rojillos ... :shit:
Pertinax #3 Pertinax *
Venga, va. Como risas vale, pero menuda noticia. xD
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#3 www.meneame.net/m/OYOYOY/24-cabritos-curiosos

24 cabritas curiosas. Enviado por Pertinax la semana pasada :roll:
Pertinax #9 Pertinax
#8 Para que luego digáis que no tengo corazón. xD
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#8 Entre cabritas y cabritos anda la cosa.
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Es del hombre condición, como la del cabrito, o morir muy pequeñito o llegar a ser un cabrón.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
que tiene el culo blanco
Mark_ #7 Mark_
No sabía quién era el jugador y esperaba que con ese apellido fuese del África profunda para decir que los cánticos eran puro humor...

...negro :troll:  media
#11 Leon_Bocanegra
Esto le va a venir bien a la prensa . Cuando tengan que hablar de los incendios ya tienen una medida universal que todo el mundo entenderá.

La noticia puede ser tal que así:

Ha ardido una zona de monte equivalente a doce Santiagos Bernabéus. La respuesta de Feijoo ha sido culpar a Pedro Sánchez, lo que demuestra que Feijoo es más tonto y más facha que tres Santiagos Bernabéus.
santim123 #2 santim123
Oyoyoyoyoy
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Les sale del alma. :roll:

Eso, y añorar los tiempos de Plaza y sus 9 campeonatos de liga en las 10 temporadas que Plaza designaba los árbitros (hay un gap en quye cambiaron a Plaza por un comité y solo ganaron 1 de 5)
