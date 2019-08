Ben Magec Ecologistas en accion emprenderá acciones legales para evitar que el TMT se instale en La Palma [ENG]

Ben Magec Ecologistas en Acción se opone firmemente a la instalación de TMT en La Palma.El plan B para su instalación en la isla no es firme,Ecologistas en acción emprendió acciones que consiguieron la revocación de la concesión de los terrenos y el procedimiento deberá empezar de cero lo que causará un retraso significativo. Si las autoridades españolas insisten cada paso conducirá a nuevas acciones legales de Ecologistas en acción, no dudaremos en llegar al Tribunal Supremo. No tenemos menos razón ni menos determinación que los Hawaianos