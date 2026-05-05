Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea su amistad con Barrabés

Begoña Gómez ha declarado que no recordaba haber escrito una carta de recomendación para Juan Carlos Barrabés hasta que salió en prensa y que su relación con el empresario era profesional y no amistad. Gómez además ha negado que tuviese una relación de amistad o con la entonces secretaria de Estado de Transformación Digital o con los directores general de Red.es. El empresario se hizo con dos adjudicaciones de Red.es por un importe de 8,4 millones financiados con fondos europeos tras conseguir una mejor nota en la parte subjetiva de la oferta