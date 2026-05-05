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Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea su amistad con Barrabés

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea su amistad con Barrabés

Begoña Gómez ha declarado que no recordaba haber escrito una carta de recomendación para Juan Carlos Barrabés hasta que salió en prensa y que su relación con el empresario era profesional y no amistad. Gómez además ha negado que tuviese una relación de amistad o con la entonces secretaria de Estado de Transformación Digital o con los directores general de Red.es. El empresario se hizo con dos adjudicaciones de Red.es por un importe de 8,4 millones financiados con fondos europeos tras conseguir una mejor nota en la parte subjetiva de la oferta

| etiquetas: begoña gómez , barrabés , red.es , fiscalía europea
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6 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
FunFrock #3 FunFrock
Si beneficias a alguien pero no te vas a tomar cafe después con él, no es corrupción pq no hay amistad
2 K 32
#4 VFR
#3 cuando dice que su relación era profesional y no amistad quiere decir que cobró por la carta de recomendación?
1 K 24
#6 Tensk
Vamos a ver si me he enterado bien: dice que no se acordaba de haber escrito una carta de recomendación hasta que salió en las noticias, como queriendo no darle importancia ¿y en base a qué escribió una carta de recomendación? ¿qué "institución" es ella para hacer recomendación de nadie? ¿para recomendar a alguien no tienes que tener algún tipo de "opinión muy favorable"? ¿o estás haciéndole un favor a un amigo?

No me cuadra.
1 K 21
#2 Leon_Bocanegra
Coño, pero si me habían dicho que en telepedro no se habla de Begoña Gómez.
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#5 Tecar
No es personal, son negocios.
0 K 7

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