El barrio el Botànic de Valencia vive una explosión turística: 100 apartamentos, cuatro bloques de pisos turísticos y dos hoteles

El barrio muda la piel y varios edificios que fueron residenciales acaban de cambiar su uso a terciario hotelero. Los bajos comerciales también han sido reconvertidos al mismo negocio. Y al lado del Mercado de Rojas Clemente acaba de abrir un hotel con 190 plazas
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Cuando los valencianos quieran vivir en la ciudad, siempre pueden pillarse una habitación de hotel.
el día de la riada en Valencia estaba en los comentarios de los post que subía yo diciendo que no pasaba nada, que todoo bien que siguiera el turismo www.meneame.net/m/actualidad/asi-esta-valencia-ahora-mismo-despues-dan
Porque se lo recuerdo me tiene bloqueado