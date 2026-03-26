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El barrio el Botànic de Valencia vive una explosión turística: 100 apartamentos, cuatro bloques de pisos turísticos y dos hoteles

El barrio el Botànic de Valencia vive una explosión turística: 100 apartamentos, cuatro bloques de pisos turísticos y dos hoteles

El barrio muda la piel y varios edificios que fueron residenciales acaban de cambiar su uso a terciario hotelero. Los bajos comerciales también han sido reconvertidos al mismo negocio. Y al lado del Mercado de Rojas Clemente acaba de abrir un hotel con 190 plazas

| etiquetas: valencia , gentrificacion , genocidio cultural
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6 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Cuando te quejas de esto en redes sociales los que aparecen a defender este genocidio cultural en Valencia de tirar a la gente de su barrio, quitar los comercios de siempre y poner guiris borrachos son los mismos que defienden el genocidio en palestina y a Vox
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Supercinexin #6 Supercinexin
#5 Yo no prefiero ninguna de las dos cosas, ya que exactamente son lo mismo: espacios en la ciudad donde deberían haber viviendas para la gente, transformados en negocios privados para alojar turistas. En Valencia hay hoteles gigantes de sobra con cientos de habitaciones, no hacen falta dos más nuevos en barrios tensionados donde se está echando a las familias de sus casas. En esas calles hay colmados, dos guarderías, un colegio de primaria, parques, tiendas y bares de barrio... los vecinos las…   » ver todo el comentario
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Supercinexin #2 Supercinexin *
Un absoluto asco. Éstas navidades estuve por ahí andando. Un par de solares que había hace unos años, ambos solares edificando sendos hotelazos.

Cuando los valencianos quieran vivir en la ciudad, siempre pueden pillarse una habitación de hotel.
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#5 srskiner
#2 prefiero mil veces hotelazos a apartamentos turísticos.
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
Recordad que el comentario de arriba de #_2

el día de la riada en Valencia estaba en los comentarios de los post que subía yo diciendo que no pasaba nada, que todoo bien que siguiera el turismo www.meneame.net/m/actualidad/asi-esta-valencia-ahora-mismo-despues-dan

Porque se lo recuerdo me tiene bloqueado
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Gry #4 Gry
Están convirtiéndo las ciudades en parques temáticos y encima después protestan porque no encuentran trabajadores para atenderlos cobrando el salario mínimo.
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menéame