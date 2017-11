Aznar niega que España fuera a la guerra en Irak: "No voy a pedir disculpas"

No se arrepiente de nada, ni rectifica a pesar de que ya se demostró hace tiempo que no había armas de destrucción masiva. Es más, ha zanjado la cuestión con una frase lapidaria: "No voy a pedir disculpas por defender el interés general de España". Insiste en que no envió ni un solo soldado a aquella guerra y que las tropas española que acudieron al conflicto lo hicieron bajo el mandato de la ONU para "estabilizar" Irak. También ha criticado a Zapatero por retirarse de la coalición que encabezó Estados Unidos: "Fue un error...