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Azcón dice ahora que priorizará las ayudas públicas por el arraigo, independientemente de la nacionalidad

“Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en el acuerdo con Vox”, asegura Azcón en su discurso de investidura.

| etiquetas: azcón , ayudas , arraigo , nazionalidad , aragón , vox , pp
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5 comentarios
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makinavaja #2 makinavaja
Azcón dice eso ahora.... hasta que Abascal le recuerde lo que tiene que hacer... y si no ya sabe lo que le toca...
3 K 50
#1 Albarkas
Azcón es un inútil en cualquier momento del día y de la noche.
3 K 48
Milmariposas #3 Milmariposas
Sabe fehacientemente que no hay ningún Javier, ni Antonio ni José que querrá voluntariamente ir a recoger fruta de sol a sol...
3 K 46
rutas #5 rutas *
O sea, que un nacido en Zaragoza que se muda a un pueblo de Teruel, tiene menos derechos que los que han nacido en ese pueblo. O lo que es lo mismo: si alguien quiere conservar todos sus derechos, tiene que quedarse a vivir en el sitio donde nació. Ahí quietecito, sin moverse. Pffff... Así de absurda y paleta es la ultraderecha identitaria con sus mierdas xenófobas.
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juliusK #4 juliusK *
Azcón prioriza como su exsecretaria y actual alcaldesa "con dientes" de Zaragoza (hay que ver lo que le gusta que la fotografíen todos los días, www.eldiario.es/aragon/politica/gobierno-pp-zaragoza-oculto-2025-decen, a nuestra costa) cualquier cosa que les permita seguir cobrando mucho más que Perro más con un "partido" como VOX que es hermano de verdad y que sin saber por dónde le da el aire ha…   » ver todo el comentario
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menéame