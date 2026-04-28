·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10219
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
8391
clics
La taberna
12425
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
6571
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
7762
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
más votadas
490
Israel maniobra para avalar las pretensiones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla
238
VÍDEO | "Nunca más es nunca más para todos": el aplaudido discurso de un estudiante de EEUU ante un soldado israelí
376
La Audiencia Nacional confirma que Jordi Pujol sufre deterioro cognitivo, pero no tanto como para devolver lo que robó
463
Un vídeo viral pone el foco en las marcas de limpieza que apoyan a Israel: cuando toca lavar con sangre
276
Casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar vivienda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
14
clics
Azcón dice ahora que priorizará las ayudas públicas por el arraigo, independientemente de la nacionalidad
“Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en el acuerdo con Vox”, asegura Azcón en su discurso de investidura.
|
etiquetas
:
azcón
,
ayudas
,
arraigo
,
nazionalidad
,
aragón
,
vox
,
pp
8
2
0
K
117
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
117
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
makinavaja
Azcón dice eso ahora.... hasta que Abascal le recuerde lo que tiene que hacer... y si no ya sabe lo que le toca...
3
K
50
#1
Albarkas
Azcón es un inútil en cualquier momento del día y de la noche.
3
K
48
#3
Milmariposas
Sabe fehacientemente que no hay ningún Javier, ni Antonio ni José que querrá voluntariamente ir a recoger fruta de sol a sol...
3
K
46
#5
rutas
*
O sea, que un nacido en Zaragoza que se muda a un pueblo de Teruel, tiene menos derechos que los que han nacido en ese pueblo. O lo que es lo mismo: si alguien quiere conservar todos sus derechos, tiene que quedarse a vivir en el sitio donde nació. Ahí quietecito, sin moverse. Pffff... Así de absurda y paleta es la ultraderecha identitaria con sus mierdas xenófobas.
0
K
11
#4
juliusK
*
Azcón prioriza como su exsecretaria y actual alcaldesa "con dientes" de Zaragoza (hay que ver lo que le gusta que la fotografíen todos los días,
www.eldiario.es/aragon/politica/gobierno-pp-zaragoza-oculto-2025-decen
, a nuestra costa) cualquier cosa que les permita seguir cobrando mucho más que Perro más con un "partido" como VOX que es hermano de verdad y que sin saber por dónde le da el aire ha…
» ver todo el comentario
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente