Ayuso: "El supuesto cierre de Madrid no sé cómo se podría llevar a cabo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que su Gobierno no tiene "competencias" para decretar "el cierre de Madrid", pero que en todo caso tampoco sabe cómo se hace. "El supuesto cierre de la autonomía no sé cómo se podría llevar a cabo, he dejado claro que por nuestra parte no se puede hacer nada ", ha declarado Ayuso en una entrevista en Antena 3. Previamente, la presidenta regional había estado también respondiendo a las preguntas de Ana Rosa Quintana en Telecinco por videoconferencia.