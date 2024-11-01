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Ayuso y Moreno Bonilla marcan distancias con Feijóo y el pacto con Vox en Extremadura

Ayuso y Moreno Bonilla marcan distancias con Feijóo y el pacto con Vox en Extremadura

Desde Génova y Bambú, al mando de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, se fraguaron las negociaciones para conformar gobierno en Extremadura; un pacto que se confirmó este jueves y que conlleva, como uno de los puntos primordiales, la confrontación total con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes y, en esencial, una agenda antimigratoria más cercana a los ideales de la ultraderecha. Con este acuerdo sobre la mesa, cierto es que algunas voces del Partido Popular no lo han recibido con favorables palabras, si

| etiquetas: ayuso , moreno bonilla , pp , feijoo
5 1 0 K 69 politica
4 comentarios
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josde #1 josde
Como le trolean hasta los suyos a Frigolin, va de capa caída ese "presidente" del PP, ni dios le hace ya caso.
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#2 Horkid *
www.instagram.com/reel/DXOSqR1jFpU/ Andalucia la peor sanidad de España. Andalucia y Madrid lideran el trasvase de fondos publicos a las empresas privadas
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vicus. #4 vicus.
Distancias siempre y cuando tengan la mayoría, por que sino, venden a la madre con tal de pillar cacho.
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#3 DonaldBlake
Moreno lo dice porque está en precampaña, la otra, porque se ve lideresa sin necesidad de ayuda.
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