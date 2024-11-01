Ayuso y Moreno Bonilla marcan distancias con Feijóo y el pacto con Vox en Extremadura

Desde Génova y Bambú, al mando de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, se fraguaron las negociaciones para conformar gobierno en Extremadura; un pacto que se confirmó este jueves y que conlleva, como uno de los puntos primordiales, la confrontación total con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes y, en esencial, una agenda antimigratoria más cercana a los ideales de la ultraderecha. Con este acuerdo sobre la mesa, cierto es que algunas voces del Partido Popular no lo han recibido con favorables palabras, si