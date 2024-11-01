Ayuso se excusa en los fondos europeos para invertir solo 369 euros contra la violencia de género: "No da ni para una charla"

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid justifica haber disminuido en 1,1 millones de euros la partida contra la violencia de género respecto a la del año pasado porque los fondos procedían de los Next Generation a través de la Unión Europea -en el conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- y que, al no encontrarse disponibles este año, desde la región no han podido aumentar la inversión. Sin embargo, si la cantidad que la Autonomía ha recortado se hubiera empleado, la deficiencia ya estaría cubierta, sin necesid