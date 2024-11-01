Ayuso se excusa en los fondos europeos para invertir solo 369 euros contra la violencia de género: "No da ni para una charla"

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid justifica haber disminuido en 1,1 millones de euros la partida contra la violencia de género respecto a la del año pasado porque los fondos procedían de los Next Generation a través de la Unión Europea -en el conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- y que, al no encontrarse disponibles este año, desde la región no han podido aumentar la inversión. Sin embargo, si la cantidad que la Autonomía ha recortado se hubiera empleado, la deficiencia ya estaría cubierta, sin necesid
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1. Me cago en ti Ayuso, me das asco. Tengo que leer todos los putos días tus estupideces.
2. En mis tiempos de activista, las charlas se danban gratis, pides que te cedan espacios al ayuntamiento o junta (si son de diferente partido mejor, lucharan entre ellos). Lo haces para concienciar, para lograr un objetivo mas noble que vivir del erario publico. ¿De verdad no hay ni un solo activista que no haya capitalizado su actividad y se haya convertido en un parasito del sistema?
Está por lo menos deja claro que le suda todo el coño el tema, cosa que debería ser directamente dimisión y pa su puta casa (antes pasando por la cárcel por dejar morir a la gente y esas cosas que se ve que también le importa una mierda).