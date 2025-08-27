Ayuso, Carmen Machi y C. Tangana, los favoritos de los madrileños para viajar en coche compartido

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar ha publicado su encuesta anual ‘¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?’, en la que la compañía ha preguntado a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento. En esta nueva edición del sondeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, se convierte en la opción favorita de los madrileños para compartir coche, con un 29% de los votos.