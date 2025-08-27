edición general
Ayuso, Carmen Machi y C. Tangana, los favoritos de los madrileños para viajar en coche compartido

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar ha publicado su encuesta anual ‘¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?’, en la que la compañía ha preguntado a qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento. En esta nueva edición del sondeo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, se convierte en la opción favorita de los madrileños para compartir coche, con un 29% de los votos.

| etiquetas: blablacar , viajar , ayuso , maserati , madrileños por el mundo
6 comentarios
Chinchorro #3 Chinchorro
Gente que no se puede permitir vehículo propio ni gastos relacionados con el mismo, viajaría con una tipa que no los tocaría ni con un palo porque son básicamente lo que ella más desprecia : pobres.


Poco nos pasa.
AlienRoja #1 AlienRoja
Confirmado: el 29% de los madrileños que usan Blablacar son retrasados mentales.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 No pienses mal, igual es porque así tienen la posibilidad de dejarla tirada en medio de ninguna parte.
AlienRoja #4 AlienRoja
#2 oye, pues no se me había ocurrido xD
Thornton #6 Thornton
Con Ayuso yo preferiría compartir ático en Camberí :-D

Eso sí, coordinando horarios para no verle la jeta.
Asimismov #5 Asimismov *
¿Con Ayuso al volante?
:palm: :palm: :palm:
Hay que estar la MAR de zumbados.
