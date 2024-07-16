Ayuso y Almeida han inyectado más de 2,2 millones de euros a ‘El Español’ de Pedro J. en cinco años

Hace tan solo unos días, el director del medio El Español, Pedro J. Ramírez, denunciaba en un vídeo y un artículo bajo el título Vuelve la guerra sucia que su medio había sido víctima “del robo de millones de lectores e impresiones publicitarias”. El director, además, señalaba su posición contra Pedro Sánchez como motivación del ataque sufrido.