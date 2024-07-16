edición general
Ayuso y Almeida han inyectado más de 2,2 millones de euros a ‘El Español’ de Pedro J. en cinco años

Hace tan solo unos días, el director del medio El Español, Pedro J. Ramírez, denunciaba en un vídeo y un artículo bajo el título Vuelve la guerra sucia que su medio había sido víctima “del robo de millones de lectores e impresiones publicitarias”. El director, además, señalaba su posición contra Pedro Sánchez como motivación del ataque sufrido.

| etiquetas: ayuso , almeida , dinero público , pedro j. , el español
sotillo #1 sotillo
Las putas pagas de los cojones que tanto tiene en la boca el facherio mira por donde se van, ahora en sanidad y educación pública que bien se les dan los recortes a la derecha
9 K 114
#8 Toponotomalasuerte
#1 no son recortes, la pública no da sobres.
0 K 10
ipanies #2 ipanies
No es algo nuevo, sus votontos lo saben y les da igual, solo les molestan las paguitas de los otros, las suyas son las buenas.
4 K 56
pitercio #3 pitercio *
#2 es su esencia: el proletariado, los campesinos, los sirvientes, los súbditos, sólo son fuerza de trabajo que generan riqueza para los que se espabilan en trincarla. Lo malo, que los joputas votan, por eso se necesita mucha propaganda y truco para garantizarse el voterío.
0 K 12
#7 Marisadoro
Pedro 11M Ramirez exuperante como siempre.
4 K 55
oghaio #13 oghaio
#7 en esa foto si le ponen un bigotito, se parece a Adolf…
0 K 20
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv *
Un claro caso de compra de voluntades cuyo principal objetivo es engañar y manipular a los que se dejan engañar y manipular.
4 K 50
Sandman #10 Sandman
¿Qué dice Mariló de esto?
2 K 34
#6 Pitchford
Lo de las subvenciones y ayudas indirectas con publicidad a medios de comunicación privados, siempre favoreciendo a los afines, hay que controlarlo pero ya.

www.rtve.es/noticias/20240716/como-financian-medios-comunicacion-espan
1 K 30
#9 Suleiman
Hay que controlar el relato, aunque sea falso, en el fondo es lo que se traga la gente.
1 K 22
#11 pirat
Cuestión de prioridades
1 K 16
#12 laruladelnorte
Hay que dar de comer bien a los perros para que te sean fieles.
0 K 10
#5 PerritaPiloto
Pues como todos. Los lectores están en las redes sociales y la mayoría de digitales son bastante sensacionalistas buscando la viralidad que les traiga un montón de clicks. Si Google cambia el algoritmo, afecta a todos. Si X o Meta cambian el algoritmo, pues también les afecta, pero efecta a todos. Si se comen un shadowban eso ya es otro tema.

Paro vamos, que las administraciones afines son las que les pagan para que el chiringuito se mantenga.
0 K 9

