Ayuso y Almeida han inyectado más de 2,2 millones de euros a ‘El Español’ de Pedro J. en cinco años

Hace tan solo unos días, el director del medio El Español, Pedro J. Ramírez, denunciaba en un vídeo y un artículo bajo el título Vuelve la guerra sucia que su medio había sido víctima “del robo de millones de lectores e impresiones publicitarias”. El director, además, señalaba su posición contra Pedro Sánchez como motivación del ataque sufrido.
Paro vamos, que las administraciones afines son las que les pagan para que el chiringuito se mantenga.