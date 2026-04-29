El Ayuntamiento de Gijón apuesta por la viabilidad del soterramiento del muro

El informe geotécnico y de viabilidad encargado por el Ayuntamiento de Gijón ha determinado que el soterramiento del Muro es viable desde el punto de vista técnico y económico con una inversión de entre 120 y 137 millones de euros por parte de una concesionaria, con una aportación municipal del 25 por ciento, y un plazo de ejecución de entre tres y cuatro años.