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El Ayuntamiento de Gijón apuesta por la viabilidad del soterramiento del muro

El informe geotécnico y de viabilidad encargado por el Ayuntamiento de Gijón ha determinado que el soterramiento del Muro es viable desde el punto de vista técnico y económico con una inversión de entre 120 y 137 millones de euros por parte de una concesionaria, con una aportación municipal del 25 por ciento, y un plazo de ejecución de entre tres y cuatro años.

| etiquetas: gijón , ayuntamiento , foro , soterramiento , muro , paseo , obra
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5 comentarios
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lonnegan #1 lonnegan
De los autores de vamos a hacer un túnel por debajo de Gijon para que sea un metro-tren y dejarlo abandonado, llega Soterremos el muro xD xD
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bronco1890 #2 bronco1890
#1 Cuando haya un holocausto zombie los gijoneses nos podremos resguardar tanto debajo del muro como en el metro-tren, mientras que los de Oviedo se van a tener que joder pero bien.
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traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#2 tienen la nave nodriza centollo que despegará y les llevará más allá de Orión.
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traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#1 y los barrios medio abandonados llenos de mierda y pintadas.
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KoLoRo #3 KoLoRo
La fórmula de contrato de concesión de obra, que "llevaría entre tres y cuatro años", permitiría que estos trabajos se amortizasen en 36 años.

Esta peña como calcula?

El Empark del Nautico con estos precios
Precios generales
Precio primera hora
2,15 €

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25,25 €

1400 Plazas a 36 años me da mucho, pero que mucho más que eso... eso o ponen los precios a 10 centimos la hora.
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menéame