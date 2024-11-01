Un avión militar de Colombia se estrella en el sur del país

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo —en el sur del país—, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, que no precisó el número de víctimas. El diario colombiano El Tiempo y Radio Caracol, entre otros medios, señalan que viajaban a bordo más de 100 personas.