Australia, primer país de Eurovisión en entrar en 2026

Australia, gracias a su caprichosa geolocalización, ya ha entrado en el Nuevo Año, cuandoen el viejo continente aún se están poniendo la cubertería buena.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
verguenza para Australia
skaworld #2 skaworld
#1 Es bonito ver que independientemente de su localización en el mapa, Eurovisión puede aunar a todos los paises que comparten los princpios básicos europeos de blanqueamiento de crímenes de guerra
Peka #3 Peka
#2 Que lo llamen worldvision o mejor warvision.
GanaderiaCuantica #4 GanaderiaCuantica
#2 eso es lo importante, encontrar objetivos comunes que aúnen a los países
