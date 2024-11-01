·
Australia, primer país de Eurovisión en entrar en 2026
Australia, gracias a su caprichosa geolocalización, ya ha entrado en el Nuevo Año, cuandoen el viejo continente aún se están poniendo la cubertería buena.
etiquetas
:
2026
,
año nuevo
,
australia
,
europa
,
eurovisión
#1
CharlesBrowson
verguenza para Australia
1
K
21
#2
skaworld
#1
Es bonito ver que independientemente de su localización en el mapa, Eurovisión puede aunar a todos los paises que comparten los princpios básicos europeos de blanqueamiento de crímenes de guerra
6
K
54
#3
Peka
#2
Que lo llamen worldvision o mejor warvision.
1
K
25
#4
GanaderiaCuantica
#2
eso es lo importante, encontrar objetivos comunes que aúnen a los países
1
K
24
