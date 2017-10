Ausencia de evidencia: ¿se puede demostrar un negativo?

Es usual que ambos lados de una discusión exijan evidencias de las afirmaciones de la contraparte. Pero a veces alguna de las partes pide que se demuestre que algo NO es así, “demuestra que X no existe”. Eso es pedir la demostración de una afirmación negativa. Y la contra-respuesta suele ser “no hay evidencia de X”, ante lo que los defensores de X recurren a la máxima de Carl Sagan: "La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”. ¿A qué se refería Carl Sagan? ¿Es posible demostrar la inexistencia de algo?