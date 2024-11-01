edición general
La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo contra la empresa Martinsa-Fadesa

La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles al excomisario José Manuel Villarejo de los delitos que estaba acusado por el encargo que hizo en 2011 atendiendo la petición del empresario José Moya con el fin de que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa, así como con su presidente, Fernando Martín, para recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en la inmobiliaria.

martinsa-fadesa
pepel #1 pepel
La Audiencia Nacional absuelve a Ana Rosa Quintana.
manc0ntr0 #3 manc0ntr0
Hoy a alcama le toca defender todo lo que huela a corrupción pepera.
Que no se note quién le da la limosna al mendigo intelectual
alcama #2 alcama
Hoy toca que la izquierda critique a los jueces y repitan lo de " El que pueda hacer que haga"
