La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo por el encargo contra la empresa Martinsa-Fadesa

La Audiencia Nacional ha absuelto este miércoles al excomisario José Manuel Villarejo de los delitos que estaba acusado por el encargo que hizo en 2011 atendiendo la petición del empresario José Moya con el fin de que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa, así como con su presidente, Fernando Martín, para recuperar la inversión de cien millones de euros que había hecho en la inmobiliaria.