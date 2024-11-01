La Audiencia acuerda que se investigue por falsedad a la mujer que denunció una violación en la fiesta de Tecnocasa

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado que se investigue por simulación de delito a la denunciante, E. C. H., de una violación mediante sumisión química durante una convención de la empresa Tecnocasa que habría sido cometida en Santander en junio de 2024 y a su amigo, como cómplice. Este ilícito penal está castigado con entre seis meses y dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses para los casos más graves; esto es, cuando se acusa falsamente de una violación u homicidio.

| etiquetas: denuncia falsa , tecnocasa , santander
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver si le cae un puro a este ser de luz.
#3 Tensk
#2 Como puedes leer en la entradilla, va a ser irrisorio incluso si le cae lo máximo.

Por cierto, al no tener sentencia de denuncia falsa, si es que acaba teniéndola, en el mismo año, esta tampoco va a contar para ninguna estadística (que ya, que no es "viogen", pero eso)
