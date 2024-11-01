El ataque que cambió la historia de los vascones: hallan pruebas de una batalla de la República romana en el oppidum de Irulegi

El asalto comenzó al pie de las laderas norte del monte Irulegi, donde se han recuperado materiales arqueológicos. Una vez que los defensores se retiraron a la seguridad de las murallas del oppidum, los atacantes ganaron acceso al asentamiento por las laderas suroccidentales, la zona donde el terreno es más accesible, y prendieron fuego a los edificios. La progresión del asalto queda clara por la posición y dirección de los proyectiles excavados en la calle principal.