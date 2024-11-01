El ataque que cambió la historia de los vascones: hallan pruebas de una batalla de la República romana en el oppidum de Irulegi

El asalto comenzó al pie de las laderas norte del monte Irulegi, donde se han recuperado materiales arqueológicos. Una vez que los defensores se retiraron a la seguridad de las murallas del oppidum, los atacantes ganaron acceso al asentamiento por las laderas suroccidentales, la zona donde el terreno es más accesible, y prendieron fuego a los edificios. La progresión del asalto queda clara por la posición y dirección de los proyectiles excavados en la calle principal.
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Desde 15:15 UTC
Primer negativo: 15:16
Posiblemente se haga mas clones hasta que aparezca el cartel de negativo.
Y que eche mano de sus apostoles.
A ver si va a resultar que Adán y Eva no eran vascos
No incurramos en anacronismos. El pueblo vasco es una cosa y el vascón otra. Relacionados, pero diferentes.
Los autores del estudio no dudan en extraer conclusiones de calado. Una de las más significativas afecta a la fundación de Pompelo, la actual Pamplona-Iruñea, que tradicionalmente se había interpretado como una recompensa de Pompeyo a los vascones por su apoyo.
Todo esto sugiere que la fundación de Pompelo por Pompeyo no fue una forma de recompensar a los vascones, como se había sugerido anteriormente, sino más bien un castigo, escriben rotundamente los investigadores.