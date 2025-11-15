Asturias registra cinco incendios forestales, tres de ellos controlados

La Consejería de Movilidad activa el Infopa dada la situación actual en la zona centro y oriente de la región El fuego vuelve a poner en alerta a Asturias. Las altas temperaturas y la sequedad del terreno por la ausencia de lluvias han favorecido la declaración de cinco incendios forestales en los concejos asturianos de Coaña, Colunga, Cangas de Onís, Villaviciosa y Onís, que mantienen en máxima vigilancia a los equipos de extinción y a la población local.