Asturias aprueba la ley que permitirá a los bares programar actuaciones musicales en directo de forma más simple

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas para permitir que las actuaciones musicales de pequeño formato puedan programarse de manera más simple. La proposición de ley ha sido presentada de forma conjunta por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares y ha contado con la abstención de Vox