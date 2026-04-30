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Asturias aprueba la ley que permitirá a los bares programar actuaciones musicales en directo de forma más simple

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves con el respaldo de todos los partidos, salvo Vox, la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas para permitir que las actuaciones musicales de pequeño formato puedan programarse de manera más simple. La proposición de ley ha sido presentada de forma conjunta por PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares y ha contado con la abstención de Vox

| etiquetas: conciertos , música , directo , asturias , ley
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2 comentarios
6 1 0 K 64 actualidad
#2 laruladelnorte
Vox ha presentado tres enmiendas al texto, todas rechazadas, puesto que será un «caramelo envenenado para los hosteleros» y supone extrapolar a Asturias el «modelo de fracaso»

En VOX siempre velando por los intereses de los empresaurios...en La Coru hace tiempo que se hace y ningún hostelero se ha ido al tacho.
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Tito_Keith #1 Tito_Keith
Con lo divertido que es que la policía venga a cortarte un bolo. A ver si cunde. Tampoco estaría mal que se aprobara un estatuto del artista para no tener que hacer todo en negro o no tener que hacerte autónomo para cobrar las miserias que se ganan.
En realidad deberían contratar como personal eventual al artista por el rato del bolo. En una discoteca grande en la que he pinchado varias veces pagan una mierda pero te dan de alta el día que vas.
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menéame