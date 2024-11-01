El ascenso de 'Father and Daughter' [En inglés]

A finales de 2006, Studio Ghibli envió un correo electrónico. El destinatario era un animador residente en Londres, y el contenido era breve y directo. “Dijeron que les había gustado mi cortometraje… y que si estaba pensando en hacer un largometraje, les encantaría hacerlo juntos”, recordó el animador. “Eso es todo, ¡zas!, en un pequeño párrafo”. Se llamaba Michael Dudok de Wit y se convirtió en el primer extranjero en hacer una película para Ghibli: La Tortuga Roja (2016). La oportunidad era enorme, casi inimaginable.