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Artemisa II: enviando postales de un planeta azul desde una nave espacial tripulada camino a la Luna

Artemisa II: enviando postales de un planeta azul desde una nave espacial tripulada camino a la Luna

Alrededor de las 05:00 UTC del 2 de abril el comandante Reid Wiseman tomó una serie de fotos de la Tierra mientras se alejaban. La que ya se ha denominado «cánica azul» de Artemisa II comparte similitudes con la mítica imagen que tomó Harrison Schmitt en 1972: es una fotografía del disco entero de nuestro planeta tomada por un astronauta a través de la ventana de una nave que se aleja de la Tierra. Sin embargo, la imagen de Wiseman presenta dos diferencias importantes. Primero, la hemos podido ver mientras la misión está en desarrollo.

| etiquetas: artemisa ii , fotos , tierra
120 99 0 K 382 ciencia
27 comentarios
120 99 0 K 382 ciencia
Comentarios destacados:      
pepel #1 pepel
Si van al mismo lugar, verán las mismas cosas. Nos telenovelan el viaje.
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#16 infernaculo725_614899207
#1 Sí que llama la atención la publicidad que le están dando a algo ya visto. Se ve que el imperio necesita prestigio.
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Niessuh #10 Niessuh
#1 los terraplanistas bien, supongo
1 K 21
pepel #12 pepel
#10 En todos los medios leo y escucho el mismo eslogan: "Más cerca de la Luna y más lejos de la Tierra.
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#2 NanakiXIII
Algunas son chulísimas en un mundo de IA donde ya nada parece sorprender.  media
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JoseRvValjean #6 JoseRvValjean
#2 Esta foto es de Atemisa?
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Budgie #13 Budgie
#6 yo creo que no
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tommyx #19 tommyx
#2 eso es tan bonito como fakete
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kosako #15 kosako
#2 ojalá sea real porque este chulísima
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Aenedeerre #25 Aenedeerre
#15 y hecha con el ifone 17 pro max
0 K 7
visualito #26 visualito
#2

Si ves esa claridad y estrellas de fondo es fake como una casa
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Peka #3 Peka
Un saludo a los terraplanistas.
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Horus #9 Horus
#3 En Twitter están mas alborotados que nunca, e inmunes a la evidencia como todo conspiranoico.
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pinzadelaropa #23 pinzadelaropa
#9 en Twitter no existe nadie, son todos bots o tercermundistas ganándose los cuartos con raig baits
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#21 pakorrito
#3 Pero no ves que claramente esta es una de las dos caras de la tierra moneda - plana? yo no veo ninguna esfera.

Lo que no te va a sacar la NASA son las fotos que han sacado del canto de la tierra, el lobby del Big Globe trabajando a tope en la censura.
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Peka #24 Peka
#21 xD
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#18 coldchiliandhotchilly
#3 estos días vamos a ver narrativa imaginativa nivel epic
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#5 rbrn
#3 Otro montaje, no se ve ni una estrella, fail :troll:
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Budgie #14 Budgie
#5 se ve Venus, que ciertamente no es una estrella.
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earthboy #17 earthboy *
#3 Es obvio que la han pillado desde arriba porque el avión mágico ese en el que van despega hacia arriba.
Jake mate, esferers.
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Peka #20 Peka
#17 xD xD xD
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NubisMusic #7 NubisMusic *
El puntico que es el Sol y cómo se aprecia el cono de luz contra la Tierra. Una pasada de fotos, me hace recordar dónde estamos, a lo maravilloso.
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RoneoaJulieta #8 RoneoaJulieta
Si se amplía la foto se aprecia la «boina» de contaminación de Madrid.
Madrid es la Tierra dentro de la Tierra.
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Turdus_Merula #11 Turdus_Merula
Incluso con un incidente Wolowitz con los retretes. Muy interesante el relato
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#22 Xoche
Nadie habla de ello pero puede ser seria la cosa. Sobre todo porque van tres tíos y una mujer y 10 días de viaje puede complicar la convivencia. Me refiero al WC que lleva la nave .

Lo estoy viendo. Séptimo día de viaje

- Christina Koch: Quien ha vuelto a dejar la tapa levantada!
- Reid, Jeremmy, Victor: No te pongas así. Fue un descuido
- Christina Koch: Me teneis harta!!
- Reid, Jeremmy, Victor: No es para tanto, tranquilizate
- Christina Koch: Se acabó, fuera de la cápsula
- Reid, Jeremmy, Victor: Pero Christina, nuestros trajes no están preparados para...
- Christina Koch: Me da igual!!  media
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#27 elretornao
Tartario y Tonti Mouse estarán dándole vueltas al coco (o como se refieran ellos al tema, ba dum tss) con la inventiva del primado positivo del domo que no es circular sino lengua de fuego ártica invertida que es lo que hace queal viajar al noespacio en bucle, y apartor del Km 303.330’3, y por solamente 3millonesimas de segundo, que 3 es el numero maldito, parezca que hay un reflejo ovalado, que no redondo, del anverso del domo no-iluminatto vulkaniano
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menéame