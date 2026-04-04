Artemisa II: enviando postales de un planeta azul desde una nave espacial tripulada camino a la Luna

Alrededor de las 05:00 UTC del 2 de abril el comandante Reid Wiseman tomó una serie de fotos de la Tierra mientras se alejaban. La que ya se ha denominado «cánica azul» de Artemisa II comparte similitudes con la mítica imagen que tomó Harrison Schmitt en 1972: es una fotografía del disco entero de nuestro planeta tomada por un astronauta a través de la ventana de una nave que se aleja de la Tierra. Sin embargo, la imagen de Wiseman presenta dos diferencias importantes. Primero, la hemos podido ver mientras la misión está en desarrollo.
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Si ves esa claridad y estrellas de fondo es fake como una casa
Lo que no te va a sacar la NASA son las fotos que han sacado del canto de la tierra, el lobby del Big Globe trabajando a tope en la censura.
Jake mate, esferers.
Madrid es la Tierra dentro de la Tierra.
Lo estoy viendo. Séptimo día de viaje
- Christina Koch: Quien ha vuelto a dejar la tapa levantada!
- Reid, Jeremmy, Victor: No te pongas así. Fue un descuido
- Christina Koch: Me teneis harta!!
- Reid, Jeremmy, Victor: No es para tanto, tranquilizate
- Christina Koch: Se acabó, fuera de la cápsula
- Reid, Jeremmy, Victor: Pero Christina, nuestros trajes no están preparados para...
- Christina Koch: Me da igual!!