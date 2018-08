Arabia Saudita hace referencia al 11S en un siniestro tuit a Canadá (eng)

Arabia Saudita parece haber amenazado a Canadá con un ataque al estilo del 11S después de una desagradable disputa en Twitter entre los dos gobiernos. La prensa estatal de Arabia Saudita arremetió tuiteando un gráfico que parecía mostrar un avión de pasajeros que se dirigía a las torres de Toronto de forma similar a los ataques del 11S. 15 de los 19 terroristas eran saudíes."¡Alguen mete la nariz donde no le llaman!" advierte el mensaje . "Como dice el refrán árabe: 'El que que se mete donde no le llaman, se encuentra con lo que no le gusta'".