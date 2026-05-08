La apuesta de Meta por la inteligencia artificial está haciendo que sus empleados se sientan desdichados [ENG]

En una nota interna del mes pasado, Meta comunicó a sus empleados de EE. UU. que iba a introducir un cambio que afectaría a decenas de miles de ellos. Según Meta, se realizaría un seguimiento de lo que los empleados escribieran en sus ordenadores, cómo movieran el ratón, dónde hicieran clic y qué vieran en sus pantallas. El objetivo, según la empresa, era recopilar datos de los empleados para que los modelos de inteligencia artificial de Meta pudieran aprender «cómo la gente realiza realmente las tareas cotidianas utilizando ordenadores».