Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas

El organismo autonómico actúa tras una denuncia del PSOE en la que achacan al gobierno de PP y Vox deshacerse de cuatro parcelas donde se podrían construir 400 pisos protegidos. Los socialistas consideran injustificada la pérdida de patrimonio y acusan a Catalá de fomentar la 'especulación'
| etiquetas: valencia , vivienda
Que nos llenan el pais de esos asesinos, violadores, canibales...
www.meneame.net/m/actualidad/espana-paraiso-fiscal-fondos-buitres-comp
Dice que vale el suelo 15 millones a cambio de 86 viviendas...
15000000 : 86= 174 mil euros cada vivienda en Valencia que se destinará a alquiler asequible
Se podrá hablar de a quiénes les dan las viviendas pero las cuentas no son malas,no?