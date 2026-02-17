edición general
Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas

El organismo autonómico actúa tras una denuncia del PSOE en la que achacan al gobierno de PP y Vox deshacerse de cuatro parcelas donde se podrían construir 400 pisos protegidos. Los socialistas consideran injustificada la pérdida de patrimonio y acusan a Catalá de fomentar la 'especulación'

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Recordemos que en muchas de estas operaciones estan detras la secta de pederastas violadores, como cerberus que son los republicanos estadounidenses

Que nos llenan el pais de esos asesinos, violadores, canibales...

pepel #3 pepel
¿A quién están adjudicadas?
#4 Albarkas
Déjame adivinar. Todas las viviendas se las quedarán los allegados de los buenos gestores.
El_Repartidor #2 El_Repartidor
Las cuatro parcelas situadas en el sector de Fuente de San Luis, distrito de Quatre Carreres, suman 2.813 metros cuadrados de suelo y más de 42.000 metros de techo, con un valor total de 15,6 millones. Al proceso de permuta se presentó una única empresa, el Grupo Lobe, que entregó a cambio un edificio de 86 viviendas en la misma zona. Según el ayuntamiento, este bloque edificado en un suelo de 694 metros cuadrados se destinará al alquiler asequible.

Dice que vale el suelo 15 millones a cambio de 86 viviendas...

15000000 : 86= 174 mil euros cada vivienda en Valencia que se destinará a alquiler asequible


Se podrá hablar de a quiénes les dan las viviendas pero las cuentas no son malas,no?
