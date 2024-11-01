edición general
Anthropic revela cómo "envenenar" una IA para alterar sus respuestas

Anthropic publicó un estudio que detalla lo sencillo que es envenenar modelos de IA (como Claude) para crear puertas traseras

Pacman #2 Pacman
Absurdamente simple.
Y es un ejemplo para demostrar que no son inteligentes.
