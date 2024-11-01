“Antes de pedir el voto, haced vuestros deberes”: ‘Libertad 6 de Zaragoza’ exige a las candidaturas del 8F que apoyan al Gobierno estatal la liberación de los dos jóvenes encarcelados

La plataforma señala especialmente al PSOE y a su candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, quien hasta hace pocas semanas formaba parte del Consejo de Ministros del Ejecutivo de coalición. Desde ‘Libertad 6 de Zaragoza’ recuerdan que, pese a la capacidad política y jurídica del Gobierno español, no se han producido avances para la excarcelación de los jóvenes que continúan en prisión. También han recordado los problemas de salud que padece Imad.