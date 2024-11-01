edición general
“Antes de pedir el voto, haced vuestros deberes”: ‘Libertad 6 de Zaragoza’ exige a las candidaturas del 8F que apoyan al Gobierno estatal la liberación de los dos jóvenes encarcelados

La plataforma señala especialmente al PSOE y a su candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, quien hasta hace pocas semanas formaba parte del Consejo de Ministros del Ejecutivo de coalición. Desde ‘Libertad 6 de Zaragoza’ recuerdan que, pese a la capacidad política y jurídica del Gobierno español, no se han producido avances para la excarcelación de los jóvenes que continúan en prisión. También han recordado los problemas de salud que padece Imad.

tul #2
si estan esperando que los mierdas del psoe hagan algo por unos trabajadores injustamente encarcelados van listos, mejor les saldria hacer una colecta y rellenar unos sobres para comprar a esa banda de corruptos.
Harkon #5
#2 Lo mismo que restar/dividir que solo están para el silloncito por lo que parece
#1 tierramar
La plataforma insiste además en la necesidad de cambios estructurales para evitar la repetición de casos similares, como “la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código Penal, la liberación del resto de presos y presas políticas del Estado español y el fin de las infiltraciones policiales en los movimientos sociales”.
#4 tierramar
Los que no piensan votar, o votar nulo o en blanco sin más; es como votar a los partidos ganadores de siempre (PPSOE): Si quieren restar poder a los grandes partidos y subvenciones, la opción es votar con la papeleta "Escaños en blanco": Opino que esto es una opción beneficiosa para los que piensan no votar porque no les convence nadie, pero NO para los que van a votar a los partidos verdaderos de izquierda.
kumo #3
No han derogado la Ley Mordaza en casi 8 años. Es más, están queriendo apretar a todos en las redes y medios para que no se les lleve la contraria, pero oye, por pedir que no quede.
