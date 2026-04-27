Un año después, el coste del apagón para los consumidores supera ya los 700 millones de euros

Entre enero y marzo, el volumen de gas natural destinado a la producción de energía eléctrica se ha incrementado un 24%, hasta situarse en 23,4 TWh. Se trata de un dato que refleja el impacto que está teniendo la operación reforzada con la que Red Eléctrica opera el sistema desde el cero eléctrico del que mañana se cumple un año y que se basa, fundamentalmente, en incrementar el peso de las tecnologías síncronas -como los ciclos combinados, que funcionan con gas, o la energía nuclear- para aportar una mayor estabilidad al sistema.