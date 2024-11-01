edición general
Angelina Jolie contrató a un sicario para que la matara pero fue el sicario el que terminó salvándola

"Era una persona bastante decente y me preguntó si podía pensarlo y volver a llamarlo en dos meses". Según la Organización Mundial de la Salud, más de 720.000 personas mueren por suicido al año. A pesar de que el 73% de suicidios tienen lugar en países en los que el poder adquisitivo de sus habitantes oscila entre el bajo y el medio, está sobradamente asimilado que la decisión de quitarse la vida puede ser tomada por las personas más, a priori, inesperadas, y esto incluye figuras de éxito o de familias acomodadas como Angelina Jolie.

Furiano.46 #1 Furiano.46
Uhhh esto es más viejo que la tos... Bonita historia por otra parte
Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
#1 Del 2009, y se troleo en MNM.
