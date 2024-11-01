Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”

Levy ha llamado la atención en redes sociales por la respuesta que daba a Pablo Fernández tras que este dijera; "Eres una persona que no tiene argumentos políticos y solo se dedica a gritar", le reprochaba. Ante las afirmaciones del secretario de Organización de Podemos, Levy volvía a llamar la atención por una salida de tono y, esta vez, tachaba a Fernández de "puto machista". El grito de la popular despertó gran sorpresa en la mesa de En boca de todos y llevó al de Podemos a recriminar su actitud.