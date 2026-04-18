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Andalucía logra producir hidrógeno con bacterias y residuos del biodiésel

Andalucía logra producir hidrógeno con bacterias y residuos del biodiésel

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) han desarrollado un proceso biotecnológico que permite obtener hidrógeno a partir de residuos de la industria del biodiésel mediante el uso de bacterias, en un avance que refuerza el modelo de economía circular y la producción de energía limpia.

El equipo, perteneciente al grupo de Biotecnología Molecular del área de Bioquímica y Biología Molecular, ha demostrado a escala de laboratorio la viabilidad de transformar glicerol en hidrógeno

| etiquetas: hidrógeno , biodiesel , glicerol , bacterias , universidad , alicante
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1 comentarios
4 1 0 K 48 ciencia
sotillo #1 sotillo
Andalucia no logra nada, científicos logran, los científicos, nada de toreros, ni de cofrades, por muy andaluces que sean logran nada
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menéame