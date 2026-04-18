Andalucía logra producir hidrógeno con bacterias y residuos del biodiésel

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) han desarrollado un proceso biotecnológico que permite obtener hidrógeno a partir de residuos de la industria del biodiésel mediante el uso de bacterias, en un avance que refuerza el modelo de economía circular y la producción de energía limpia.



El equipo, perteneciente al grupo de Biotecnología Molecular del área de Bioquímica y Biología Molecular, ha demostrado a escala de laboratorio la viabilidad de transformar glicerol en hidrógeno