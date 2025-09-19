Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

La Audiencia de Ávila permite a la asesina personarse como acusación, una condición que la jueza del caso le había denegado por no considerarla "perjudicada ni ofendida". Un funcionario y un cocinero de la prisión de Brieva (Ávila) están siendo investigados por dar a Quezada un móvil, chocolate y perfumes a cambio de tener sexo con ella. "El funcionario me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas. También se llevó el móvil que yo tenía para que no me lo incautaran cuando iban a hacer los cacheos. Y yo pues... tenía relaciones sexuales con él
| etiquetas: ana julia quesada , de testigo a victima , en la carcel de avila
Si no le pasa nada en el trullo, que vistas las maneras que se gasta ya es mucho decir, su caso será revisado en 2044. Con que la madre alege las amenazas a su vida, ese monstruo ya no pisa la calle más que en un cajón de madera.
Y en el improbable caso de que le concedieran el tercer grado y aparte de la orden de alejamiento permanente con la familia del niño, nada nos dice que no sean los familiares de Gabriel los que la estén esperando en la puerta.