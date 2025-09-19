edición general
Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

La Audiencia de Ávila permite a la asesina personarse como acusación, una condición que la jueza del caso le había denegado por no considerarla "perjudicada ni ofendida". Un funcionario y un cocinero de la prisión de Brieva (Ávila) están siendo investigados por dar a Quezada un móvil, chocolate y perfumes a cambio de tener sexo con ella. "El funcionario me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas. También se llevó el móvil que yo tenía para que no me lo incautaran cuando iban a hacer los cacheos. Y yo pues... tenía relaciones sexuales con él

Gotsel #2 Gotsel
Menuda bicha, como pa fiarse de esta víbora.
2
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Mientras la madre del niño asesinado no puede personarse como acusación particular a pesar de que en varias ocasiones la asesina a comentado que cuando salga va a matar a la madre.
1
karakol #5 karakol
#1 Esto de las amenazas es como las balas trazadoras, siempre apuntan en ambas direcciones.

Si no le pasa nada en el trullo, que vistas las maneras que se gasta ya es mucho decir, su caso será revisado en 2044. Con que la madre alege las amenazas a su vida, ese monstruo ya no pisa la calle más que en un cajón de madera.

Y en el improbable caso de que le concedieran el tercer grado y aparte de la orden de alejamiento permanente con la familia del niño, nada nos dice que no sean los familiares de Gabriel los que la estén esperando en la puerta.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 El problema es que gentuza como esta tia puedan salir de la carcel, deberian estar a cadena perpetua
0
Veelicus #3 Veelicus
A mi lo que me sorprende es que los funcionarios sepan cuando va a haber cacheos etc, eso no deberia saberlo nadie mas que una persona que en un momento dado llame a lo 3-4 funcionaros que toquen y les diga, ala, me acompañais ahora mismo a la celda X a ver que hay.
0
obmultimedia #4 obmultimedia
Ya hay que tener estomago para follarse a una asesina de niños.
0

