Ana Julia Quezada pasa de testigo a víctima en la causa por la trama de sexo y corrupción en la cárcel

La Audiencia de Ávila permite a la asesina personarse como acusación, una condición que la jueza del caso le había denegado por no considerarla "perjudicada ni ofendida". Un funcionario y un cocinero de la prisión de Brieva (Ávila) están siendo investigados por dar a Quezada un móvil, chocolate y perfumes a cambio de tener sexo con ella. "El funcionario me traía perfumes, chocolate, cremas y cositas. También se llevó el móvil que yo tenía para que no me lo incautaran cuando iban a hacer los cacheos. Y yo pues... tenía relaciones sexuales con él