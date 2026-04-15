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La AN anula el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel

La AN anula el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel

La Audiencia Nacional anula el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel: "No superó los mínimos requisitos para limitar un derecho fundamental"

| etiquetas: an , justícia , sidenor , acero , sidenor , sionismo , israel , genocidio
5 2 0 K 71 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
#1 DenisseJoel
¿Ahora vender a genocidas los medios para cometer sus crímenes es un "derecho fundamental"? Vivimos en el paraíso de los "liberales".
3 K 57
Re-botado #2 Re-botado
No me lo puedo creer, limitar derechos fundamentales de la empresa privada.

Otro caso afinado.
2 K 43

menéame