Almeida acusa al New York Times de no llamar al Ayuntamiento en su artículo sobre Madrid Central

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado este miércoles al periódico estadounidense The New York Times por su información de hace unas semanas en la que criticaba la reversión de Madrid Central. "No ha llamado al ayuntamiento. Nos gustaría que se nos preguntara antes de hacer estas informaciones", ha asegurado en una entrevista en Antena 3. Almeida ha aprovechado para anunciar que en "tres meses, a la vuelta del verano" presentará la reforma de Madrid Central.