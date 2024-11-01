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Algo muy raro está pasando en el desierto de China
Vídeo de Lord Draugr sobre la ciudad en la que China desarrolló su bomba atómica.
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capitan__nemo
# Secretos del Desierto de Gobi: Ciudades Ocultas, Tecnología Militar y el Arte de la Invisibilidad en China
Este video explora meticulosamente el fenómeno de las estructuras misteriosas y ciudades secretas en el desierto de Gobi, en China, revelando cómo, durante décadas, se han mantenido fuera del conocimiento público proyectos nucleares, experimentos militares y avanzadas instalaciones tecnológicas. A lo largo del relato se relatan casos concretos como la ciudad “404”, las estrategias de…
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