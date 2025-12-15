Algo de historia sobre la novela favorita de Napoleón: “Pablo y Virginia”

Una de las facetas menos conocidas de Napoleón es la de qué le gustaba leer cuando no estaba en un campo de batalla o rehaciendo el mapa de Europa. La respuesta es bastante sencilla: Napoleón tenía una novela favorita titulada “Pablo y Virginia” cuyo argumento era romántico en el sentido más puro de esa palabra: sentimental y lacrimógena, relata las desgraciadas aventuras de una pareja de jóvenes amantes en un marco tan exótico como la Isla de Francia (hoy Isla Mauricio).