Alginet veta la parodia de Xavi Castillo sobre El Ventorro por "su contenido político"

El humorista Xavi Castillo ha denunciado en uno de los vídeos difundidos en sus redes sociales que el Ayuntamiento de Alginet ha cancelado su espectáculo previsto a finales de septiembre por "una cuestión política". El cómico iba a presentar en la localidad su última actuación "Veriueu-ho! Especial El Ventorro", pero, en sus palabras, "unos días antes nos dicen que no se puede hacer y se anula". La actuación, como él mismo explica, "no es sólo una obra de humor. Es también un grito de indignación, un homenaje a los voluntarios