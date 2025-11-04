edición general
El alegato final de González Amador en el Supremo: "O me voy de España o me suicido"

El alegato final de González Amador en el Supremo: "O me voy de España o me suicido"

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado ante el Supremo que "si esto va a ser siempre así", se escapa

#1 Ratoncolorao
Hay una tercera opción: irte a la cárcel.
#5 Sarampion
#5 Sarampion
Ya saben los jueces que hay riesgo de fuga.
#2 Quillotro
#2 Quillotro
Las tres cosas. No corramos riesgos.
7 K 62
#3 LaMinaEnMiPuerta
El derecho de delincuente a robar lo que es de otros.
#7 rob
rob #7 rob
No creo que se marque un Carlos Herrera pero tampoco tiene cojones para marcarse un Blesa.
Victimismo de tercera regional "preferente"
#4 re10
#4 re10
Bueno antes hay que aclarar lo que pasa con la deuda, después que haga lo que quiera. Es una ciudad libre en un país libre.
4 K 34
mund4y4 #15 mund4y4
Ah, un defraudador confeso diciendo claramente que se quiere ir del país.
1 K 24
BastardWolf #11 BastardWolf
Pa'lante con lo del suicidio, tio xD
1 K 22
Milmariposas #9 Milmariposas
Haberlo pensado antes, que no tienes diez años...
0 K 14
JackNorte #10 JackNorte
Pues mas gastos de vigilancia en la carcel con presos de confianza para evitarlos, hay algunos que hasta cuando les tocan pagar dan mas problemas que otros.
#16 Yoryo
Yoryo #16 Yoryo
Nadie ha pensado lo desolada que quedaría su novia con cualquiera de las tres opciones :troll:
0 K 12
winstonsmithh #6 winstonsmithh
¡Ya en cines!
0 K 10
loborojo #12 loborojo
Alberto González Amador defraudador confeso, alias el pelucas, miente siempre
0 K 10
#13 diablos_maiq
Pues ya sabe el instructor de su caso lo que debe hacer...
#14 jacm
jacm #14 jacm
Se iría ...
¿ A Somalia?
0 K 10
#8 AntonioWarrior
Primero que le cobren y embarguen si es declarado culpable. Sí lo es los españoles le pagamos la cárcel y si huye que lo pague el.
0 K 6

