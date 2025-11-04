·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6640
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4759
clics
Momentos increíbles de animales cagando
4462
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
3633
clics
Un tomate a 9 dólares y 50 centavos te explica quién va a ganar las elecciones de Nueva York
3810
clics
El rancho australiano que es más grande que cincuenta países
más votadas
669
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
416
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva 'inocentada' del Ministerio de Vivienda
545
Mazón miente hasta el final: los bulos de su discurso de dimisión
432
Un juez de Barcelona sentencia que llamar "nazi" y "matón" a Daniel Esteve no atenta contra su honor
365
Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
78
clics
El alegato final de González Amador en el Supremo: "O me voy de España o me suicido"
La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado ante el Supremo que "si esto va a ser siempre así", se escapa
|
etiquetas
:
gonzález amador
,
novio
,
españa
,
suicidio
,
ayuso
,
la llorona
9
2
0
K
153
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
153
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Hay una tercera opción: irte a la cárcel.
13
K
153
#5
Sarampion
Ya saben los jueces que hay riesgo de fuga.
11
K
105
#2
Quillotro
Las tres cosas. No corramos riesgos.
7
K
62
#3
LaMinaEnMiPuerta
El derecho de delincuente a robar lo que es de otros.
3
K
41
#7
rob
No creo que se marque un Carlos Herrera pero tampoco tiene cojones para marcarse un Blesa.
Victimismo de tercera regional "preferente"
2
K
37
#4
re10
Bueno antes hay que aclarar lo que pasa con la deuda, después que haga lo que quiera. Es una ciudad libre en un país libre.
4
K
34
#15
mund4y4
Ah, un defraudador confeso diciendo claramente que se quiere ir del país.
1
K
24
#11
BastardWolf
Pa'lante con lo del suicidio, tio
1
K
22
#9
Milmariposas
Haberlo pensado antes, que no tienes diez años...
0
K
14
#10
JackNorte
Pues mas gastos de vigilancia en la carcel con presos de confianza para evitarlos, hay algunos que hasta cuando les tocan pagar dan mas problemas que otros.
0
K
12
#16
Yoryo
Nadie ha pensado lo desolada que quedaría su novia con cualquiera de las tres opciones
0
K
12
#6
winstonsmithh
¡Ya en cines!
0
K
10
#12
loborojo
Alberto González Amador defraudador confeso, alias el pelucas, miente siempre
0
K
10
#13
diablos_maiq
Pues ya sabe el instructor de su caso lo que debe hacer...
0
K
10
#14
jacm
Se iría ...
¿ A Somalia?
0
K
10
#8
AntonioWarrior
Primero que le cobren y embarguen si es declarado culpable. Sí lo es los españoles le pagamos la cárcel y si huye que lo pague el.
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Victimismo de tercera regional "preferente"
¿ A Somalia?