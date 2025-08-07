La alcaldesa de Oliva destituye y retira el sueldo a la concejala de los caballos

La alcaldesa responde así a la polémica generada por el hecho de que la pareja de la concejala haya sido el elegido para la custodia de siete caballos cuyo propietario fue detenido por la Guardia Civil y está acusado de maltrato animal. Ese encargado, además, supuestamente se aprovechó de la paja, la alfalfa y el pienso que el ayuntamiento compraba para mantener y cuidar a los animales, revendiéndolo a una tercera persona que, según denunció, ya había pagado al menos mil euros al cuidador.