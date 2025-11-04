edición general
13 meneos
52 clics
El alcalde de Naut Aran acepta una condena por abuso sexual a una joven pero no deja su cargo

El alcalde de Naut Aran acepta una condena por abuso sexual a una joven pero no deja su cargo

La condena incluye también la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante los próximos tres años, si bien no lo quita la facultad para continuar como alcalde, cargo que, según explica el diario Segre, mantendrá al considerar que el juicio obedece a una cuestión personal, no política. En 2011 un juzgado de Vielha ya condenó al alcalde a una multa de 1.350 euros por conducir borracho y faltar al respeto a los agentes que le practicaron la prueba de alcoholemia, a quienes dijo: “Se os ha acabado el trabajo y...

| etiquetas: cataluña , vall de aran , abusos , justicia , sociedad
10 3 0 K 145 actualidad
10 comentarios
10 3 0 K 145 actualidad
pepel #4 pepel
Seguirá dirigiendo los plenos desde la celda. ¿O tendrán que acudir los concejales a la prisión para celebrarlos?
0 K 20
Shuquel #10 Shuquel
#4 No tiene pena de cárcel
0 K 10
#9 Borgiano
#8 Pero no piques, hombre.
1 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Y a este nadie lo ha tirado todavía al pilón? Nos estamos volviendo unos nenazas.
0 K 14
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Putas garrapatas. Ya no dimiten ni aunque violen a una niña
0 K 10
Wachoski #6 Wachoski
#2 han perdido el miedo completamente, se ven impunes.

Para mí, es culpa nuestra por no limpiar,... Siguiendo con tu símil, es como ver a la garrapata chupando tu sangre y tener la única reacción de insultarla desde lejos.
3 K 34
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#6 Totalmente. La pasividad de la gente es lo que hace que se comporten como se comportan
0 K 10
yocaminoapata #3 yocaminoapata
Es que son dos cosas distintas... una es el abuso y otra su trabajo :troll:
1 K 0
elgranpilaf #5 elgranpilaf *
#3 No pongas carita de sonreir que no tiene ninguna gracia. Que este tiparraco ha abusado de una niña
0 K 10
hazardum #8 hazardum
#5 El tio es un borracho y baboso que debe dimitir claramente, pero tampoco es un abusador de niñas, le han condenado por levantar la falda a una mujer en una discoteca.

www.lavanguardia.com/vida/20251104/11227757/condenado-alcalde-naut-ara
0 K 8

menéame