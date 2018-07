Albiol ve "comprensible" pero no comparte el incidente con las cruces amarillas en Vic. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha sostenido que es "comprensible" el incidente del domingo en Vic (Barcelona), en el que un coche embistió cruces amarillas que reivindicaban la libertad de los presos soberanistas, aunque ha asegurado que no lo comparte. "Sin compartirlo, puedo llegar a entenderlo. No lo comparto pero sí que puedo entender que la gente esté harta", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.