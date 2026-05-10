El ajedrez si hubiera sido creado como videojuego actual

Si el ajedrez se hubiera inventado hoy, sería, sin duda, un free-to-play con pases de batalla, cofres, monedas premium y un tutorial de diez minutos que no explica nada, pero que te regala un emoticón.

Para empezar, obviamente, no tendríamos todas las piezas desde el inicio. ¿Un rey, una dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones gratis? Imposible. Al comenzar la partida solo desbloquearías al rey, dos peones básicos y, si has vinculado tu cuenta con redes sociales, un caballo de prueba durante tres días. El resto de piezas irían apareciendo conforme subes de nivel o abres cofres.

Además, las piezas empezarían nerfeadas. El alfil, por ejemplo, al nivel 1 solo podría mover una casilla en diagonal. Al nivel 3 ya movería dos, y al nivel máximo atravesaría todo el tablero. La torre, al principio, solo avanzaría hacia adelante “porque es más intuitivo para los nuevos jugadores”. El caballo sería incomprensible durante años, pero tendría animaciones espectaculares.

Los peones serían sin duda la pieza más explotada. Existirían peones comunes, raros, épicos y legendarios. Algunos podrían avanzar tres casillas, otros atacar en línea recta, y los más exclusivos revivirían tras ser capturados. La promoción al final del tablero estaría bloqueada tras un paywall: sin pagar, solo podrías promocionar a alfil básico.

El tablero tampoco sería solo un tablero. Habría tableros con habilidades pasivas: tablero volcánico que quema una pieza enemiga cada cinco turnos, tablero de hielo que ralentiza el movimiento de las torres o tablero dorado que, bueno, no hace nada pero demuestra que te has gastado un buen dinero en el juego.

Y por supuesto, existiría la tienda de cosméticos. Reyes con gafas de sol, reinas futuristas, torres medievales, caballos robóticos y peones disfrazados de magos. Y habría emoticones. Muchísimos emoticones. El rey llorando tras un jaque, el caballo riéndose después de capturar a otra pieza, el alfil haciendo six seven. ..Usarlos durante la partida consumiría “chess energy”, que se recargaría cada ocho horas o instantáneamente pagando unas pocas gemas...

Cada mes habría actualizaciones del tipo "Hemos detectado que la reina era demasiado fuerte, así que ahora solo moverá alternativamente en diagonal o filas/columnas. Para compensar, te devolvemos 10 gemas si la habías mejorado en la anterior actualización".

El ajedrez si se creara hoy, no sería un juego de reyes... sería un juego de cofres.